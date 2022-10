Burkina: les acteurs culturels constatent les dégâts à l'Institut français de Ouagadougou

Les locaux de l'Institut français de Ouagadougou saccagés et brûlés par les manifestants lors du coup d'Etat du capitaine Traoré début octobre, le 12 octobre 2022. AFP - OLYMPIA DE MAISMONT

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Un peu plus de dix jours après le saccage des instituts français de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, une visite a été organisée ce mercredi sur les lieux dans la capitale avec les acteurs culturels. Les artistes et les opérateurs culturels ont pu constater les dégâts subis par l’Institut français durant les manifestations du 1er octobre dernier, la journée du coup d’État du capitaine Ibrahim Traoré.