Feux à Madagascar: une cellule de crise interministérielle mise en place

C'est dans cette salle que les représentants des différents ministères (Environnement, Intérieur, Défense, Finances, Communication, ...) coordonnent depuis lundi 10 octobre les opérations de lutte contre les feux de brousse et de forêts partout sur l'île. © Sarah Tétaud/RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Alerte rouge à Madagascar. Les cartes satellites montrent une Grande Île constellée d’incendies. Si le phénomène est périodique, il n’en reste pas moins préoccupant, les flammes rongeant chaque année un peu plus de superficie de forêts, d’aires protégées et de réserves naturelles. Face à l’ampleur de la situation à l’échelle nationale, une cellule de crise interministérielle vient d’être créée pour prévenir et combattre les feux de brousse et de forêt. Son quartier général a été installé au ministère de l’Environnement et du Développement durable.