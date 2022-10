Le Maroc veut devenir le premier pays africain à fabriquer des drones

Un drone israèlien lors d'un exercice militaire marocain. Le 15 septembre 2022. AFP - JACK GUEZ

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Depuis environ deux ans, le Maroc multiplie l'importation de drones dans un contexte de tension avec l'Algérie et le Sahara occidental qu'il considère comme partie intégrante de son territoire. Il a acheté des drones à plusieurs pays comme la Chine, la Turquie, la France et Israël, constituant une vraie flotte, probablement la plus développée en Afrique du Nord. Mais l'ambition du Royaume chérifien ne se limite plus uniquement à l'achat. En effet, avec l'aide d'Israël, Rabat cherche à produire des drones sur son territoire.