«Je n'écoute que moi-même»: en Libye, la boxe attire de plus en plus de femmes

Un vendeur de rue libyen affiche des gants de boxe aux couleurs du drapeau du Conseil national de transition libyen sur un stand de la place Marty à Tripoli le 25 septembre 2011. AFP - AHMAD AL-RUBAYE

Interdit pendant des années, la boxe attire de plus en plus d’amateurs en Libye, et notamment des femmes. En septembre, un premier championnat des clubs a été organisé. 17 clubs comptant et de 57 sportifs dont 7 femmes y ont participé dans une société où la femme libyenne doit encore lutter contre les préjugés et des idées toujours très conservatrices.