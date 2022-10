RDC: turbulences dans le camp Katumbi

Moïse Katumbi, en novembre 2020. (image d'illustration) Sonia Rolley/RFI

Chérubin Okende, ministre des Transports, voies de communication et Désenclavement, est visé par une motion de défiance. Plus de 60 députés ont signé ladite motion. Ils reprochent à ce membre du gouvernement proche de Moïse Katumbi, « l'incompétence, l'amateurisme, le manque de vision dans son secteur ». Cette motion intervient dans un contexte particulier marqué notamment par des annonces de certains députés qui déclarent avoir désavoué Moïse Katumbi et clament leur fidélité à Félix Tshisekedi.