RDC: une feuille de route bien remplie pour nouveau chef de l'armée, Christian Tshiwewe

Près de dix jours après sa nomination comme chef d’état-major général des forces armées de la RDC (FARDC), le lieutenant-général Christian Tshiwewe a pris officiellement ses nouvelles fonctions. La passation avec son prédécesseur, le général Célestin Mbala a eu lieu jeudi 13 octobre en présence de Félix Tshisekedi.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Kinshasa, Patient Ligodi

Le lieutenant-général Christian Tshiwewe est donc officiellement le nouveau chef des armées en RDC. Après avoir dirigé l’armée depuis 2018, le général Mbala Munsense a loué les qualités de son successeur qui prend le commandement de l’armée au moment où la RDC traverse une période cruciale de son histoire.

Le général Mbala Munsense

L’urgence reste la reprise de la ville de Bunagana occupée depuis quatre mois par le M23 soutenu par Kigali, selon un rapport des experts de l’ONU.

Christian Tshiwewe Songesha doit coordonner l’arrivée prochaine dans l’Est congolais des armées de six pays membres de la Communauté des États de l’Afrique de l’Est. À côté des dossiers urgents, là où il est le plus attendu, confie un proche collaborateur de Félix Tshisekedi, c’est dans l’accélération de la réforme des forces armées de la RDC. L’un des premiers chantiers concernera la revue de l’effectif de l’armée et le renouvellement de la chaîne de commandement.

Tous les moyens nécessaires

D’après l’entourage du président, il est attendu aussi du nouveau chef d’état-major des propositions sur le changement à la tête de certaines régions militaires.

Avec cette nouvelle dynamique, Félix Tshisekedi espère, disent ses proches, insuffler un nouveau souffle dans le secteur de la défense. Il aurait d’ailleurs promis tous les moyens nécessaires au nouveau chef de l’armée dans les discussions ayant suivi sa nomination.

Félix Tshisekedi compte sur la mise sur orbite cette année de la loi de programmation militaire 2022-2025, estimée à un milliard de dollars par an. Cet instrument est qualifié de capital pour permettre la montée en puissance de l’armée et mener à bien les réformes du secteur de la sécurité.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne