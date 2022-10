Une épidémie de tuberculose sévit au zoo d'Antananarivo

Entrée du parc botanique et zoologique de Tsimbazaza. Créé en 1925, ce parc, plus grand espace vert de la capitale, dépend aujourd'hui du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. © RFI / Sarah Tétaud

Texte par : RFI Suivre 2 mn

À Madagascar, c’est une affaire qui embarrasse au plus haut point le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le parc botanique et zoologique de la capitale qu'il gère, plus connu sous le nom de « Zoo de Tsimbazaza » et situé en plein cœur d’Antananarivo, est dans la tourmente. Une épidémie de tuberculose sévit actuellement parmi les pensionnaires du parc. 8 lémuriens ont déjà succombé.