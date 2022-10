Côte d’Ivoire: dure saison pour les producteurs de coton

Un homme ramassant du coton en Côte d'Ivoire. (Illustration) Naashon Zalk/Bloomberg via Getty Images

RFI

La Côté d’Ivoire, quatrième producteur d’or blanc sur le continent, espérait battre les chiffres de l’année dernière et récolter 550 000 tonnes de coton. Mais cette estimation appartient au désormais au passé. À cause de la sécheresse et d’insectes ravageurs, la production pourrait chuter de 20%, voire plus.