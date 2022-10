Cinéma: un nouveau repaire pour les cinéphiles sénégalais

Au Sénégal, un nouveau cinéma multiplex a ouvert ses portes dans le quartier cossu et central de Mermoz à Dakar. De quoi faire revivre le cinéma sénégalais qui retrouve de son dynamisme avec l'ouverture du Canal Olympia Teranga et Ousmane Sambène en 2017 et 2018 et l'inauguration prochaine de trois salles dans le centre commercial Sea Plaza.

Avec notre correspondante à Dakar, Théa Ollivier

Un paquet de popcorn à la main, Francesca sort de la salle de cinéma où elle est allée voir le film Woman King sur les guerrières du Dahomey : « Déjà, il y a la clim dans la salle. Donc, on se sent super à l’aise parce que dehors, il fait hyper chaud. La sono était incroyable. On sentait en fait tout ce qui se passait. On avait l’impression d’être là et qu’on filmait le film. La qualité d’images aussi était très bien et la luminosité pas trop forte. C’était génial ». La cliente semble ravi de cette nouvelle salle du complexe du groupe français Pathé, dont les travaux ont commencé en 2019 et qui a tenu ses premières séances ce mois-ci.

Sur la petite place aménagée au milieu du parking, Houdou Kane, étudiant de 23 ans, mange un sandwich avec des amis. Lui, est venu voir le film d’horreur américain Smile. « J’avais l’habitude d’aller dans les salles de cinéma. Je ne trouvais pas ça si cool que ça. Mais quand j’ai vu celui-là, tout est bien fait, de très bonne qualité. Donc, ça m’a plu », témoigne-t-il.

La place de cinéma est à 5 000 francs CFA, soit environ huit euros pour les adultes, un peu moins cher pour les enfants et les étudiants. Un prix qui vaut la peine d’être payé, estime Mimi, 18 ans, elle aussi venue regarder Smile : « Le cinéma est assez beau et puis, il y a tellement d’espace, un espace pour prendre des photos, pour discuter, pour s’asseoir. Il y a plein de stands pour manger. Ça vaut son prix en fait ».

« Pénurie de cinémas »

En plus des blockbusters, une partie de la programmation donne la place aux films d’auteur et aux films africains et sénégalais. Considéré comme l’un des plus grands d'Afrique de l'Ouest, le complexe Pathé fait doubler l'offre de salles dans la capitale sénégalaise. Avec la construction d’autres cinémas au Maroc et en Côte d’Ivoire, la firme ambitionne de dynamiser le cinéma en Afrique.

On est persuadé chez Pathé qu’il y a une vraie opportunité de s’implanter pour refaire découvrir le cinéma, pour développer le cinéma. Ce qui va permettre également de pouvoir diffuser beaucoup plus de films locaux, sénégalais ou africains. Et ce qui génère automatiquement des revenus complémentaires pour les films et donc de la création supplémentaire.

Frédéric Godfroid, directeur des opérations en Afrique pour Pathé Théa Ollivier

