Djibouti: l'Assemblée nationale classe le «FRUD-armé» comme «groupe terroriste»

L'Assemblée nationale djiboutienne a voté une loi jeudi 13 octobre classant le FRUD-Armé parmi les « groupes terroristes ». Ce groupe rebelle de combattants afars, actif dans le pays depuis de nombreuses années, a tué sept soldats djiboutiens lors de l'attaque d'un camp militaire, vendredi 7 octobre, à Garabtissan, dans la région de Tadjourah.

Les députés ont été réunis en « procédure d'urgence » jeudi à Djibouti. À leur agenda : l'examen d'un projet de loi « portant qualification d'un mouvement de "groupe terroriste"», le mouvement visé étant la branche armée du Front uni pour la restauration de l'unité et de la démocratie, dit « FRUD-armé ». Ce groupe opère dans les zones reculées proches de l'Éthiopie et de l'Érythrée, où selon un rapport d'enquêteurs de l'ONU, il dispose d'ailleurs un camp d'entraînement.

En présence du Premier ministre et du gouvernement, l'Assemblée nationale, très largement dominée par la majorité présidentielle, a rendu hommage aux soldats tués dans l'attaque de vendredi. La loi a été votée à l'unanimité, selon son service de communication.

Mandats d'arrêt internationaux maintenant possibles

Jusque-là, les officiels djiboutiens qualifiaient déjà le FRUD-armé de « terroriste », mais cette fois, c'est inscrit dans la loi. Cela signifie concrètement que la réponse sera désormais plus dure pour tous ceux qui seraient reconnus coupables d'association, de complicité ou de collaboration avec le FRUD-armé. Et surtout, le gouvernement djiboutien pourra également émettre des mandats d'arrêt internationaux contre les dirigeants en exil du mouvement, via Interpol.

