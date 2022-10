Le Burkina Faso en assises nationales pour lancer une nouvelle transition

Il est important pour nous que ces assises ne débouchent pas sur une transition et une démocratie dont les fondements ne reposeraient pas sur les aspirations de notre peuple. Et pour ça, le Front patriotique s'engage et exorte les participants à privilégier une approche de défense populaire généralisée, la reconquête et la sécurisation de notre territoire et qui consiste à engager sans tarder tout notre peuple et ses ressources nationales dans la guerre contre le terrorisme.