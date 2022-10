Sénégal: le projet de loi budgétaire annonce son lot de débats

Au Sénégal, les nouveaux députés se sont retrouvés vendredi 14 octobre pour l’ouverture de la session ordinaire unique 2022-2023. La configuration de l’hémicycle est inédite depuis les législatives de fin juillet : majorité et opposition sont au coude-à-coude. Après une rentrée parlementaire très houleuse le mois dernier, la séance, très brève, s’est déroulée dans le calme. Le nouveau président de l’Assemblée nationale a appelé les députés au dialogue et à la sérénité.

Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac

« Après l’épisode malheureux du 12 septembre dernier, nous sommes surveillés et attendus par le peuple sénégalais », a affirmé le président de l’Assemblée. Amadou Mame Diop a également acté la décision d’Aminata Touré d’être députée non inscrite : « J'ai reçu de notre collègue Aminata Touré sa lettre de démission du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar. »

Avec ce départ, la majorité présidentielle est fragilisée, mais « nous sommes sereins », assure la députée Sira Ndiaye, de la coalition Benno Bokk Yaakaar. « Pour ce qui est de cette démission, nous prenons acte. Je pense que le plus important aujourd'hui est de se concentrer sur le budget. Le groupe Benno Bokk Yaakaar reste solide, uni. Nous espérons des débats techniques, de qualité et de haut niveau parce que c'est ce que les Sénégalais attendent de nous. »

Cap désormais donc sur le projet de loi de budget 2022-2023. Et l’opposition compte bien se faire entendre, affirme Babacar Abba Mbaye, député de la coalition Yewwi Askan Wi : « Pour la première fois, vous avez un budget avec des recettes qu'on escompte du gaz... Donc ce sera un budget de débat, ça va être frontal, on n'est pas là pour se jeter des fleurs ou des mots doux, mais c'est ça le Sénégal aujourd'hui. On est à un tournant, à un basculement. On n'est pas là pour bloquer quoi que ce soit. Le pays doit changer, il faut qu'on disent des vérités et qu'on prenne les bonnes décisions. »

Rendez-vous dans dix jours pour le début du marathon budgétaire.

