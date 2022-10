Gambie: rencontre avec Modou Lamin Sowe en marge de la première foire du Livre à Banjul

En Gambie, la première foire du Livre a lieu, en ce moment, à Banjul, l’occasion pour les jeunes auteurs du pays de se faire connaître du public, malgré le manque de soutien à la culture en général. En marge de cet événement, rencontre avec l’un des principaux écrivains de la jeune génération, Modou Lamin « Age-Almusaf » Sowe.

Avec notre correspondant à Banjul, Milan Berckmans

En pleine organisation de la foire du Livre, Modou Lamin Sowe - « Age-Almusaf » de son nom d’auteur - raconte ses débuts en tant qu’écrivain:

« Mon professeur de littérature, au collège, m’a renvoyé du cours parce que je ne voulais pas lire « Les grandes espérances », de Charles Dickens. Et donc je me suis dis: Pourquoi est-ce que les Gambiens et les Africains ne lisent pas de livres africains ? Ce jour-là, je me suis dit: Je vais écrire un livre ! », se souvient-il.

Premier essai

Quelques années plus tard, il écrit un premier essai où il évoque l’apprentissage de la lecture chez les jeunes filles en Gambie, pays où environ 60% des femmes sont illettrées. Pour Fatoumata Jallow, l’une des rares étudiantes qui aspire à devenir autrice, Modou Lamin est une source d’inspiration.

« Son premier livre est très inspirant mais Modou-Lamin lui-même est une source d’inspiration pour tout le pays parce qu’il organise des évènements comme cette foire du livre où la jeunesse gambienne peut se retrouver et à laquelle cette jeunesse peut participer », précise-t-elle.

Ici nous sommes à Unique graphique... Dans cet atelier d’impression, Modou Lamin imprime ses livres lui-même.

« Pas de maison d’édition conventionnelle »

Comme il l’explique, c’est l’une des principales difficultés pour le développement des auteurs en Gambie : « Nous n’avons pas de maison d’édition conventionnelle en Gambie avec qui vous pourriez signer un contrat et qui s’occupe du marketing, de la distribution et de tout, pour vous. Cela doit encore arriver ici… »

Au taux d’illettrisme très haut et au manque de structures, il faut ajouter le manque d’appétit pour la lecture du public gambien. Cette première foire du livre qui a lieu en ce moment à Banjul doit apporter une première réponse à ces nombreux obstacles que rencontrent les auteurs dans pays.

