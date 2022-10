Le Nigeria renforce sa lutte contre la cybercriminalité

Le Nigeria est l'un des pays les plus touchés par la cybercriminalité. © Pixabay/Geralt

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Diffuser les compétences numériques au sein de la population du Nigeria et lutter contre la cybercriminalité, un fléau dont le Nigeria est le seizième pays le plus touché au monde. Tel est l'objectif d'un accord préliminaire signé par le gouvernement du Nigeria avec Microsoft à Dubaï, en marge du Gitex, le plus grand salon mondial de la tech grand public. Au terme de cet accord, cinq millions de Nigérians devraient être formés par le géant américain du numérique.