RDC: les commerçantes de Goma victimes collatérales du conflit avec le M23

Depuis le mois de juin 2022, le mouvement rebelle M23 occupe la ville frontalière de Bunagana au Nord-Kivu en RDC. Impossible désormais de se rendre en Ouganda par cette voie. Une fermeture qui de nombreuses répercussions économiques dans la région et principalement pour la ville de Goma. Illustration avec ces femmes d’affaires, dont l’activité désormais tourne au ralenti.

Avec notre envoyée spéciale à Goma,

Marie Kyakimwa et Elysée Furaha se décrivent comme des femmes d’affaires. Nous les rencontrons dans le centre de Goma pour évoquer leurs activités. Elles font du commerce et gagnent leur vie en important des marchandises d’Ouganda.

« Ici à Goma, nous n’avons pas d’usine. Alors qu’en Ouganda, il y a des usines. On y trouve de la tôle, des jus, des matières premières. Tout ce dont nous avons besoin pour nos commerces. À Goma, on ne trouve rien de tout cela », explique Marie.

Remise en cause du modèle économique

Mais en juin dernier, avec l’arrivée du M23 à Bunagana, elles se sont vues couper l’accès à ce poste frontière stratégique. Ce qui a remis en cause tout leur modèle économique. Une situation difficile pour ces femmes et sur laquelle tente d’alerter Arnold Djuma, un responsable de société civile de Goma.

« Les femmes entrepreneurs sont des victimes de la situation. À cause de cette frontière fermée, elles sont obligées de trouver d’autres chemins. Le poste d’Ishasa est ouvert, mais il est beaucoup plus au nord et beaucoup plus loin. Cela leur fait donc plus de frais et plus de tracasseries. Leur travail n’est alors plus rentable », explique M. Djuma.

Marie et Elysée ont désormais un souhait : que la paix revienne vite pour retrouver leur activité et leur revenu.

