Éthiopie: le gouvernement prend des mesures face à la pénurie de devises étrangères

L'Éthiopie fait face à un problème récurrent, celui de la pénurie de devises étrangeres. Le gouvernement éthiopien a pris des mesures, samedi 15 octobre, en interdisant, jusqu'à nouvel ordre, aux banques de fournir des devises étrangères aux importateurs de certains produits comme les véhicules et l’alcool, notamment.

Une liste d'une quarantaine de produits a été dressée. Y figurent les automobiles, les parfums, les cigarettes, les tapis, les savons et mêmes les parapluies. Les importateurs de ces produits devront payer en birr, la monnaie éthiopienne. Les devises étrangères se font rares. Elles seront réservées aux importations de biens prioritaires.

Un mois d'importations

Aucun chiffre récent n'est disponible sur le stock des réserves de change du pays mais, selon un journal éthiopien qui s'appuie sur les données d'un rapport de la banque centrale, ces réserves de change seraient tombées, fin décembre 2021, à 1,6 milliard de dollars. Cela correspond à un peu plus d'un mois d'importations. Il y avait urgence pour une des plus grosses économies du continent, particulièrement dépendante des importations.

Législation durcie

Pour endiguer ce problème « structurel », selon une récente note du Trésor français, les autorités éthiopiennes ont également durci la législation sur la détention de devises pour les particuliers et les entreprises. Elles ont interdit toute transaction en monnaie étrangère dans le pays, tout en menant une lutte contre le marché noir des changes, un marché parallèle où le dollar s'échangeait à plus de 100 birr, début octobre.

