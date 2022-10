Journée mondiale du pain

Gambie: Amadou Jallow, un boulanger inspirant

Audio 01:29

Amadou Jallow, boulanger spécialiste du «Tapalaga» qui a ouvert sa propre boulangerie et qui veut motiver et former d’autres jeunes, à Banjul, en Gambie © Milan Berckmans/RFI

2 mn

À l’occasion de la Journée mondiale du pain, ce dimanche 16 octobre, on vous emmène en Gambie, à la rencontre d’un boulanger spécialiste du « Tapalapa », Amadou Jallow. Ce jeune Gambien, qui a ouvert sa propre boulangerie il y a quelques mois, veut motiver et former les jeunes de son pays à se lancer, comme lui.