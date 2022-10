RDC: vers un durcissement des peines pour infraction d’outrage au chef de l’État

Félix Tshisekedi, le président congolais. Tchandrou Nitanga / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le procureur général près la Cour de cassation, plus haute juridiction judiciaire, plaide pour un durcissement des peines d'outrage au chef de l'État. Instituée depuis 1963, la loi qui crée ce délit est lapidaire dans le code pénal congolais, et souvent critiquée pour son caractère répressif. Les organisations de la société civile s’en inquiètent alors que l’opposition et les mouvements citoyens dénoncent depuis deux ans ce qu'ils qualifient de répression judiciaire contre les voix dissidentes.