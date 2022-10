Inondations au Nigeria: les autorités conspuées pour leur manque de préparation

Dans les États les plus touchés par les inondations, de nombreuses voix dénoncent le manque de préparation des autorités fédérales et locales.

Publicité Lire la suite

Depuis le début des inondations, le rez-de-chaussée d'Enibo Albert est sous les eaux. La jeune femme de 29 ans habite à Yenagoa, capitale de l'État de Bayelsa, au sud du pays, une des zones les plus touchées par les fortes pluies. « Lorsque je rentre chez moi, j’ai de l’eau jusqu’aux genoux. Et ce n’est pas tout. L'eau des inondations est contaminée. Son odeur est nauséabonde. Beaucoup de personnes sont tombées malades », dénonce-t-elle.

À cela s'ajoutent les difficultés d'approvisionnement. Les deux routes qui connectent l'État de Bayelsa au reste du pays sont submergées. Impossible de faire entrer les produits de première nécessité. « Les prix de la nourriture et du carburant ont augmenté. En ce moment, les gens peuvent à peine vivre, ils peuvent à peine survivre », ajoute la jeune femme.

C'est dans l'État voisin de Rivers que la famille de Gospel Precious est bloquée. Ce pharmacien qui réside à Abuja en veut aux autorités de ne pas avoir réagi suffisamment tôt aux inondations, alors que le risque est connu depuis longtemps au Nigeria. « On a déjà eu des inondations de ce type en 2012. Beaucoup de gens sont morts. Les autorités locales et fédérales auraient dû faire en sorte que cette catastrophe ne se répète pas. »

Le gouvernement fédéral s'est défendu de ces accusations, évoquant la distribution de 12 000 tonnes de produits de première nécessité dans les zones sinistrées. Mais la population dit toujours manquer de moyens. Et plusieurs États, notamment ceux Bayelsa et de Rivers, devraient subir d'autres épisodes de pluies diluviennes jusqu'à fin novembre, selon le ministère des Affaires humanitaires.

Lors d'une conférence de presse dimanche 16 octobre, la ministre Sadiya Umar Farouq a indiqué que plus de 603 personnes sont mortes depuis le début de la saison des pluies, en juin. Son ministère fait par ailleurs état de plus de 2,5 millions de personnes affectées et plus d'un million de déplacées.

► À lire aussi : Plus d'un demi-million de personnes affectées par les inondations au Nigeria

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne