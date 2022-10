Togo: lancement de la troisième édition du «Consommer local»

Depuis le vendredi 14 octobre, la troisième édition du « Consommer local » a été lancée. Pendant un mois, il s’agira de sensibiliser et d'interpeller les consommateurs à accorder plus d’importance aux produits locaux, et cela particulièrement dans l’agroalimentaire.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Lomé, Peter Sassou Dogbé

Sur la cour de la mairie des Lacs 1 à Aného à 55 km à l’Est de Lomé, sous un apatam décoré à l’aide matériaux locaux, un pupitre en bambou, les jeunes entrepreneurs se succèdent pour témoigner. Lawson est producteur de jus de fruit. « Chaque fois que vous achetez nos jus, ce n’est pas seulement pour l’entreprise, mais c’est aussi pour ceux qui sont en amont de la transformation. Cela nous permet de faire davantage à ce que la richesse soit mieux partagée».

C’est cela l’objectif : assurer une promotion pérenne pour les produits locaux transformés par de jeunes entreprises.

« Les PME actrices économiques »

Selon le ministre du Commerce, de l’industrie et de la consommation locale, Kodzo Sévon Adédzé, les très petites et moyennes entreprises représentent 80 à 90% du secteur. Elles produisent entre 60 et 70 % de création d’emploi. « Lorsqu’on met l’accent sur la consommation des produits et services locaux, nous donnons matière à certaines PME qui sont des actrices économiques ».

► À écouter aussi: Bénin, le défi de consommer du poisson local

Le mois du consommer local est une initiative de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) ; il se déroule à travers les huit pays de la communauté. « C’est une occasion, dit la représente de l’UEMOA au Togo, Aminata Lô Paye, pour contribuer à amortir les chocs exogènes et réduire significativement les effets des crises extérieurs sur les économies et les populations ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne