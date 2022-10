Gabon: l’affaire des valises d’argent de l’opposant, Guy Nzouba Ndama, en jugement

L’ancien président de l’Assemblée nationale du Gabon, Guy Nzouba Ndama, passé à l’opposition, comparaîtra devant le tribunal correction de Franceville (dans le sud-est du Gabon) ce mardi 18 octobre dans le cadre d’une audience de flagrance.

Avec notre correspondant à Libreville, Yves Laurent Goma

À Franceville, le public ne verra pas Guy Nzouba Ndama dans le box des accusés. L’ancien président de l’Assemblée nationale est resté chez lui à Libreville. Il est assigné à résidence.

Guy Nzouba Ndama sera donc représenté par ses trois avocats, tous partis de Libreville. Après son interpellation spectaculaire avec ses trois valises d’argent contenant 1 milliard 190 millions de FCFA, l’opposant gabonais qui venait du Congo-Brazzaville a été inculpé pour contrebande de marchandises. Il risque entre trois mois et un an de prison ferme. L’audience de Franceville pourrait être rapide et la décision prononcée dans la journée, estime son avocat Me Lubin Ntoutoume.

Un autre procès à Libreville

Après Franceville, Guy Nzouba Ndama doit encore affronter les juges à Libreville. Il est également poursuivi devant la Cour criminelle spéciale pour blanchiment des capitaux, entente avec une puissance étrangère, association de malfaiteurs et tentative de corruption.

Reste à savoir si toutes ces procédures prendront fin avant l’élection présidentielle de 2023 pour laquelle Guy Nzouba Ndama, 76 ans, est l’un des potentiels candidats.

