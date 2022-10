Côte d’Ivoire: les autorités s’accordent pour un retour de Charles Blé Goudé

L'ex-ministre ivoirien Charles Blé Goudé, ici lors de son audience devant la CPI à La Haye, le 6 février 2020. © Jerry Lampen / AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Un pas de plus vers un retour en Côte d’Ivoire pour Charles Blé Goudé. L’ex-ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo a, selon son parti Conseil pour la justice, l’égalité et la paix (Cojep), obtenu le feu vert des autorités ivoiriennes pour qu’il puisse rentrer au pays. Acquitté par la CPI il y a un an et demi, Charles Blé Goudé vit depuis à La Haye, aux Pays-Bas, où il ne cesse de manifester son désir de rentrer chez lui.