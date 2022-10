Comment la Chine mène son opération séduction au Soudan du Sud

Un casque bleu chinois filme une danseuse venue de Pékin pour une représentation lors d'une cérémonie onusienne à Juba, capitale du Soudan du Sud. (Image d'archives). AFP - ALBERT GONZALEZ FARRAN

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La Chine affiche son engagement aux côtés du jeune pays devenu indépendant en 2011, et qui peine à sortir de la guerre civile démarrée en 2013. En façade, la Chine promeut l’amitié et la solidarité entre les deux nations, notamment à travers des infrastructures construites comme des « cadeaux » et qui visent à renforcer son influence sur cette nation fragile.