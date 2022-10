Le Salon international de l’artisanat d’Ouagadougou reporté dû au «coup d’État»

Le Salon international de l'artisanat d'Ouagadougou est le plus grand salon d'artisanat d'Afrique. Ici, lors de sa dernière édition, le 27 octobre 2018. © Issouf Sanogo / AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Prévue du 28 octobre au 6 novembre, la 16ème édition du Salon international de l’artisanat d’Ouagadougou est reportée à une date ultérieure, malgré plus de 4 000 exposants. Dans un communiqué, le secrétaire général du ministère du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et moyennes entreprises l’a annoncé mardi 18 octobre dans un communiqué.