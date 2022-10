Lesotho: les liaisons dangereuses entre la politique et la musique

Des militants du RFP (Revolution For Prosperity) chantent et dansent dans les rues de Maseru, capitale du Lesotho. Le 08 octobre 2022. (Illustration). © REUTERS - SIPHIWE SIBEKO

RFI

Ce mercredi 19 octobre, au Lesotho, les citoyens de ce petit pays de 2 millions d'habitants, enclavés dans l'Afrique du Sud, votent pour élire des députés qui désigneront ensuite un Premier ministre. La classe politique est étroitement liée à la scène musicale famo. Un genre unique au Lesotho, à base d'accordéon et de boîtes à rythme. Une musique qui remonte à l'époque où les hommes partaient travailler dans les mines sud-africaines. Des décennies plus tard, la musique famo est toujours aussi populaire et son influence s'exprime aussi dans sa violence.