RD-Congo: les okapis menacés par l’exploitation minière en Ituri

Avec sa tête de girafe (il est, avec la girafe, l’une des deux seules espèces encore vivantes de la famille des giraffidés), son corps d’antilope, les pattes avant et l’arrière-train rayés noir et blanc comme un zèbre, et son coup de langue phénoménal (40 centimètres de long), l’okapi est animal plein de mystères, quasi mythique, surnommé parfois la licorne africaine.

Getty Images - Mark Newman