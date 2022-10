RDC: Human Rights Watch accuse l’armée congolaise d’avoir soutenu des groupes armés

Un convoi des FARDC (les forces armées congolaises) escorte des civils entre Beni (Nord-Kivu) et Komanda (Ituri), à l'est de la RDC (image d'illustration). © Sebastien Kitsa Musay / AFP

Selon HRW, des unités de l’armée nationale congolaise ont soutenu des groupes armés impliqués dans de graves exactions, lors du récent conflit avec le M23 soutenu, selon Kinshasa et les experts de l’ONU, par le Rwanda. L’ONG rapporte que ce soutien a été enregistré entre mai et août 2022. De nouvelles révélations qui risquent d’empoisonner davantage les relations entre Kinshasa et Kigali qui s’accusent mutuellement d’agression.