En Côte d’Ivoire, un sommet sur le financement de la transition verte par les banques publiques

La troisième édition du Sommet Finance en commun s’est ouverte à Abidjan ce mercredi 19 octobre. Ce sommet, organisé par la Banque africaine de développement (BAD) et la Banque européenne d’investissement (BEI), porte sur la transition verte. Au total, près de 520 banques sont réunies pendant deux jours. Le but de cet événement : rassembler les banques publiques pour les encourager à financer des projets de développement durable.

Avec notre correspondante à Abidjan, Bineta Diagne

La pandémie du Covid-19, les changements climatiques et la guerre en Ukraine ont un impact négatif sur le monde rural. Devant un parterre de responsables de banques, Alvaro Lario, le président du Fonds international de développement agricole (FIDA), plaide la cause des petits exploitants. « Nous devons trouver des solutions à long terme contre la famine et la pauvreté. On doit commencer par défendre les petits producteurs qui sont au cœur de notre système alimentaire. »

Plan climat pour chaque ville

Malgré ce contexte international défavorable, le secteur privé n'a cessé d'augmenter la part de ses investissements, selon une étude de la Banque européenne d'investissement : en 2020, par exemple, ils avaient atteint 4,3 milliards de dollars, d'après une enquête menée auprès de 70 banques.

Des banques impliquées par ailleurs dans la réflexion pour lutter contre le changement climatique en milieu urbain, comme nous l'explique Philippe Akoa, le président du FEICOM, le Fonds d'équipements et d'intervention intercommunale, une institution camerounaise qui vise à financer les projets des villes. « Il faudrait d'abord que les villes, elles-mêmes, aient chacune un plan climat, et puis, en termes d'offre et de demande, qu'on s'assure que l'offre faite par les banques rencontre effectivement la demande des villes qui seraient contenues dans le plan climatique. »

La Banque africaine de développement indique de son côté qu'elle consacre près de 41% de son budget au changement climatique. Elle mise notamment sur un projet de grande envergure pour développer les panneaux solaires sur le continent.

Excellente discussion avec Son Excellence Tiémoko Meyliet Koné.



Nous avons échangé au sujet des résultats fructueux en matière de réduction de la pauvreté et de la meilleure façon de mobiliser des fonds pour l'adaptation aux changements climatiques. https://t.co/oHM1CSdCvZ — Alvaro Lario (@IFADPresident) October 18, 2022

