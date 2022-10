La Côte d’Ivoire et l’UE signent un accord sur la réglementation et le commerce forestier

La forêt des Marais Tanoé-Ehy, en Côte d'Ivoire. (image d'illustration) © UICN/Nicolas Salaün

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La Côte d’Ivoire et l’Union européenne ont conclu cette semaine un accord pour lutter contre l’exploitation forestière illégale et promouvoir la durabilité du commerce du bois. Il s’agit de « l’accord de partenariat volontaire sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux forestiers » (FLEGT). Pour la Côte d’Ivoire, qui exporte chaque année en moyenne 1,2 million de m3 de bois chaque année vers l’Union européenne, l’enjeu est d’organiser ce secteur.