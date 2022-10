Le Tchad interdit les manifestations marquant la fin initiale de la transition

L'opposition et la société civile entendent manifester contre la continuation de la transition au Tchad, alors que celle-ci était initialement prévue prendre fin le 20 octobre. Ici, Mahamat Idriss Déby lors de son investiture comme président de la transition du Tchad, le 10 octobre 2022. © Denis Sassou Gueipeur / AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Journée à haut risque au Tchad, où jeudi 20 octobre marque la fin des 18 mois de transition décrétés par le conseil militaire après la mort du président Idriss Deby en avril 2021. Alors que le dialogue national inclusif et souverain a accordé deux ans de plus de transition à l’actuel leader Mahamat Idriss Deby, des partis politiques et associations de la société civile ont appelé à manifester. Mais le gouvernement a interdit les rassemblements, qualifiés de « tentative d’insurrection armée ».