Les instituts Confucius en Afrique: la diplomatie culturelle chinoise en action

Le XXème Congrès du Parti communiste Chinois se poursuit à Pékin. Le président Xi Jinping, qui brigue un 3ème mandat, a fait le bilan de sa politique depuis dix ans. En Afrique, la Chine déploie une diplomatie très active, notamment sur le plan culturel. Exemples au Sénégal et au Gabon, dans les instituts Confucius où se sont rendus nos correspondants.

avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac et notre correspondant à Libreville, Yves-Laurent Goma

Situé sur le campus de l’Université Cheikh Anta Diop, l'institut Confucius de Dakar a pour mission de promouvoir la langue et la culture chinoise, mais pas seulement : l’Institut propose notamment une dizaine de formations à des étudiants de la sous-région. Charlotte Idrac a rencontré Halimatou Ba et Gédéon Mayombo, deux étudiants, et le directeur exécutif de l’Institut depuis un an et demi, le professeur Lamine Ndiaye.

Le mandarin c'est pas si difficile, nous dit Halimatou Ba, 21 ans L'Institut Confucius de Dakar a formé quelque 3 200 personnes ces trois dernières années, tous cursus confondus, selon son directeur exécutif

Et à Libreville

Il y a trois ans, Pékin a ouvert un institut Confucius au sein de l’Université Omar Bongo à Libreville. Il connait un succès auprès des jeunes Gabonais qui viennent y apprendre le mandarin. C'est le cas du jeune journaliste Innocent Mbadouma, venu apprendre cette « langue du futur » selon lui.

Faire des reportages avec des hommes d'affaires, des responsables politiques A l'institut Confucius de Libreville, Innocent Mbadouma apprend le mandarin qui peut lui ouvrir de nouvelles opportunités économiques

