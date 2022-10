RDC: la Fédération des entreprises du Congo planche sur une révision du code minier

Une mine d'or en République démocratique du Congo. Getty images/Simon Dawson/Bloomberg

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Quatre ans après l’entrée en vigueur du nouveau code minier en RDC, les acteurs du secteur ont évalué son application à Kinshasa. Sous l’égide de la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, acteurs de la société civile, officiels et investisseurs ont planché jeudi sur les gains et les défis, ainsi que sur les voies et moyens d’assainir et de développer davantage l’industrie.