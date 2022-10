A Madagascar, Médecins du monde répare les petits patient brûlés

Reportage

La 45e mission de chirurgie réparatrice pilotée et financée par Médecins du Monde, touche à sa fin ce samedi 22 octobre. Depuis une semaine, une équipe médicale composée de chirurgiens et anesthésistes français, tous bénévoles, enchaînent les consultations et opérations de petits patients, victimes de graves brûlures, essentiellement au 3ème degré.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante Antananarivo, Sarah Tétaud

« Tu as vu, on a fait 4 triangles, qui permettent de ramener la peau saine au centre, et du coup, traiter la ‘’bride’’. Comme ça, elle récupère son extension cervicale ». A l’hôpital HJRA à Antananarivo, sur la table d’opération, une patiente de 13 ans, gravement brûlée à l’aisselle et au cou. Depuis 3h, le chirurgien plasticien Charles Irthum commente chacun de ses gestes, à l’attention de l’équipe médicale malgache, peu habituée encore à la pratique des lambeaux et greffes de peau.

« Brûlures liées à des accidents domestiques »

« Cette jeune fille avait des séquelles de brûlures au niveau cervical et pro axillaire qui l’empêchaient d’étendre correctement ses articulations. De manière générale, les brûlures qu'on opère dans cette région du monde sont liées à des accidents domestiques, c’est-à-dire à des accidents souvent autour de la zone du repas, vu que le foyer est généralement ouvert dans la pièce de vie… »

Et c’est exactement ce qui est arrivé à la petite Nokasaina, 4 ans, la plus jeune de tous les patients accueillis par la mission. « Cela s’est passé en mai 2021, c’était un mardi, raconte la maman. On était en train de faire la cuisine, elle faisait sa fofolle. Et elle a touché au réchaud. Sur le feu, il y avait notre immense chaudron rempli de soupe bouillante. Tout a basculé sur elle. Je ne l’avais pas vue entrer dans la pièce, et quand je l’ai vue, c’était trop tard. »

Éloignement géographique, manque de moyens

Alors, quand Lala, sa maman, a entendu parler de la campagne d’opération gratuite, elle n’a pas hésité une seule seconde. « On s’est dit ‘’il faut y aller’’. Regardez, ses brûlures lui empêchent de tourner le cou, sa bouche est tordue. Elle se fait ‘’réparer’’ demain. Je remercie vraiment les docteurs d’être venus pour nous aider. »

Des opérations que ces familles, extrêmement modestes, n’auraient jamais pu offrir à leur enfant, faute de moyens, d’éloignement géographique et de personnel qualifié sur l’île.

Pour Médecins du Monde, le but est de permettre à ces enfants de la brousse, venus des quatre coins de l’île, de pouvoir récupérer une partie de la mobilité perdue du fait des séquelles des lésions de la peau et faciliter l’acceptation de leur corps, transformé par l’accident. L’autre objectif de ces missions de chirurgie réparatrice est aussi de former les médecins sur place à ce type de chirurgies très spécifiques.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne