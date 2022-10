Soudan: des milliers d'anti-putsch célèbrent la révolution de 1964 dans la rue

Des Soudanais défilent le 21 octobre 2022 contre le coup d'État tout en fêtant la première révolution du pays, celle du 21 octobre 1964. AFP - -

Des milliers de Soudanais ont manifesté vendredi 21 octobre dans les rues des grandes villes du pays contre le coup d’État du général Abdel Fattah al-Burhan mené il y a presque un an, le 25 octobre dernier. Et ce 21 octobre marquait une date importante : elle commémore la première révolution de l’histoire du Soudan qui a fait tomber le général Abboud en 1964 et a permis le retour à un gouvernement civil.