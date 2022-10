Maroc: le réalisateur de «Zanka Contact» prié de revoir sa bande-son, son film interdit

Le réalisateur Ismael El Iraki pose avec le Prix Orizzonti de la meilleure actrice qu'il a reçu au nom de la chanteuse et actrice marocaine Khansa Batma au Photocall des lauréats au 77e Festival du film de Venise le 12 septembre 2020 à Venise, Italie. AFP - ALBERTO PIZZOLI

Ismael El Iraki, l'auteur de Zanka Contact, récemment primé au Festival du film marocain de Tanger, s’est vu retirer son autorisation d’exercer. Et son film n’est plus diffusé depuis le jeudi 20 octobre. En cause, la présence dans la bande originale d’Id Chab, une chanson d’une artiste sahraouie qui est un soutien notoire du Front Polisario.