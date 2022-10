RDC: le cardinal Fridolin Ambongo alerte sur le conflit ethnique dans le territoire de Kwamouth

En République démocratique du Congo (RDC), le cardinal Fridolin Ambongo alerte le gouvernement après une mission dans le territoire de Kwamouth, province du Mai-Ndombe, dans l’ouest du pays, en proie aux violences entre communautés Teke et Yaka.

Les affrontements entre Teke et Yaka ont déjà fait plus de 180 morts, selon les autorités. Suite à sa mission dans la province du Mai-Ndombe, le cardinal archevêque de Kinshasa, lors d’une conférence de presse, vendredi 21 octobre, a fait état d’un conflit complexe qui risque de s’étendre jusqu'à Kinshasa si le gouvernement ne trouve pas une solution pour faire régner la paix, rapporte notre correspondant, Pascal Mulegwa.

« La réalité est beaucoup plus complexe qu’on ne le croit. Plusieurs groupes ethniques de la RD Congo sont impliqués dans ce conflit : il y a des Bangala, des Batetela, des Baluba, des Bambala, des Yanzi. Même si les Yaka sont majoritaires, dans cette contrée, ce n’est pas un conflit ethnique, c’est un conflit autour de la gestion des fermes et des plantations que les autres ont acheté aux Teke ou qu’ils sont en train de louer aux Teke », explique-t-il avant d’ajouter que « si on n’y prend pas garde et si on ne traite pas bien ce conflit qui sévit, ce conflit finira par atteindre Kinshasa. Kwamouth n’est pas loin, c’est juste ici. Quand vous êtes ici, à partir de l’aéroport de Ndjili, toutes les terres qui sont là, au-delà, ce sont les terres des Bateke. Vers le centre-ville, ce sont les terres des Humbus qui sont aussi les cousins des Teke. Vous risquez d’avoir les répercussions de ce qui se passe à Kwamouth demain, ici, dans la ville de Kinshasa », tient-il à souligner.

