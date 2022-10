15 000 recenseurs déployés au Togo pour compter la population

Le cinquième recensement de la population et de l’habitat commence ce dimanche sur toute l’étendue du territoire. les agents recenseurs vont faire du porte-à-porte pour collecter les données des Togolais.

Avec notre correspondant à Lomé, Peter Sassou Dogbé

C’est une opération statistique qui consiste à compter toute la population et toutes les habitations du pays. L’objectif principal est de rendre disponible une base de données démographiques et socio-économiques fiable. Il s’agit de répondre aux besoins de planification et de gestion de programme en vue de la réduction de la pauvreté sur le territoire national.

L’opération coûte près de huit milliards de francs CFA, financés par le Togo en partie, la Banque mondiale, le Fonds des nations unies pour la population et la coopération allemande à travers le GIZ. L’opération commence aujourd’hui et va durer jusqu’au 12 novembre.

Premiers résultats en décembre

Toute la population résident sur le territoire est concernée y compris les étrangers exceptée les membres du corps diplomatique.

La particularité de ce cinquième recensement, affirme le ministre conseiller à la présidence, Simféïtcheou Pré, c’est l’utilisation des technologies de l’information et de la communication : pour la première fois des données seront enregistrées sur des tablettes puis numérisées.

Pas moins de 15 000 agents recenseurs sont déployés sur le terrain, armés de GPS, qui leur permettront de quadriller tout le territoire.

Les premiers résultats sont attendus en décembre, il s’agit d’un recensement général de la population, bien différent du recensement électoral ou encore du recensement fiscal.

