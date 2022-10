Comment la Namibie compte se rendre indispensable sa place dans la transition énergétique

Mine de terres rares de Nanchang dans la province du Jiangxi (sud-est de la Chine). La Chine est le premier fournisseur mondial de terres rares, mais la Namibie possède également des gisements qu'elle compte bien exploiter. REUTERS/Stringer/Files

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La Namibie a conclu un accord avec l'Union européenne pour vendre ses terres rares, ces minéraux essentiels aux secteurs des énergies renouvelables, (éoliennes, batteries de voitures...). Windhoek est en train de développer avec le Canadien NCM un projet d'exploitation et de transformation de dysprosium et de terbium. Plus largement, le pays d'Afrique australe entend se positionner comme un acteur mondial de la transtion vers les énergies vertes.