La filière bois de Côte d'Ivoire va adapter sa traçabilité après l'accord avec l'UE

Cette semaine, l’Union européenne et la Côte d’Ivoire ont conclu un accord pour lutter contre l’exploitation forestière illégale. Le texte encadre l’exportation de bois ivoirien vers les États membres de l’UE.

Il a fallu près de huit ans de discussions pour aboutir à cet accord. L’UE représente en moyenne 50% du marché d’exportation du bois de la Côte d’Ivoire. Reste maintenant à mettre en application ce texte et c’est tout un secteur qui doit s’adapter pour répondre aux nouvelles exigences de traçabilité.

Pour pourvoir les appliquer, la Côte d’Ivoire a d'abord dû éditer un nouveau Code forestier, en juillet 2019. Il s'agit de mieux organiser la filière bois et encourager tous les exploitants à mettre leurs entreprises à jour auprès des administrations fiscales et douanières.

L’accord conclu avec l’UE devrait permettre d’améliorer la gouvernance forestière, assure un expert. Et pour cela, les autorités ont mis en place certains outils pour mieux tracer les origines du bois, comme l’explique le commandant Cheikh Tidiane Sylla, point focal pour cet accord, au ministère des Eaux et Forêts : « Nous avons été, à l'instar de plusieurs pays, pour la mise en place d'un système numérique : tous les opérateurs de la filière pourront déclarer leur permis d'exploitation forestière ; les administrations publiques pourront confirmer tous les types d'exploitation qui sont délivrés aux opérateurs pour mener leurs activités d'exploitation, de transformation et de commercialisation des produits forestiers. Tous les produits qui sont pris en charge dans la chaîne d'approvisionnement sont déclarés, de sorte que le produit final qui va être commercialisé sur le marché soit un produit documenté. »

Le processus ne fait que commencer, il faut encore vulgariser la législation en vigueur aux exploitants.

La société civile devrait par ailleurs intervenir comme « observateur indépendant » pour mieux contrôler l’application de ce nouveau système.

