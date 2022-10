Militaires dans les rues et débit internet réduit: ambiance de crise à Ndjamena

Une ambiance de situation de crise régnait ce dimanche dans les villes tchadiennes sous couvre-feu suite aux violences du 20 octobre.

La même scène depuis trois jours. Ce dimanche vers 17h, tous les habitants de Ndjamena, où un couvre-feu est en vigueur à partir de 18h, se sont empressés de rentrer chez eux. Depuis, les commerces sont fermés et les rues vides de passants. Un important dispositif militaire a en revanche été déployé. De nombreux véhicules de l'armée, parfois équipés d'armes lourdes, sont visibles dans la capitale.

Si l'internet n'est pas coupé, le débit est tellement lent que même charger une page Facebook devient compliqué. Les 7e et 9e arrondissements de la capitale sont privés d'internet, tout comme une partie du 6e. Une situation que le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement impute à un trop grand nombre de connexions. « Avec le couvre-feu, tout le monde est chez soi et à l'affût de l'information, explique à RFI Aziz Mahamat Saleh. Tout le monde est connecté en même temps. Il y avait déjà des problèmes de connexion qui ont été malheureusement accentués. Même les opérateurs ont été conviés par le gouvernement pour améliorer les choses. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de coupure d'internet sur le territoire tchadien. »

Visite du président de la Commission de la CEEAC

De son côté, le président de la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique centrale (CEEAC) a achevé ce dimanche sa mission d'évaluation à Ndjamena. Gilberto Da Piedade Verissimo voulait profiter de sa visite de 24 heures pour rencontrer l'opposant Succès Masra, aujourd'hui président du parti Les Transformateurs, mais ce dernier n'a pas souhaité se déplacer pour des raisons de sécurité. Les deux hommes se sont tout de même entretenus par téléphone avant l'arrivée du commissaire à Ndjamena.

► À lire aussi : Le Tchad sous tension et sous le choc après la répression des manifestations

Lors de sa visite dans la capitale tchadienne, Gilberto Da Piedade Verissimo s'est rendu au siège des Transformateurs mis à sac par les forces de sécurité. Selon les informations de RFI, les militaires qui en bloquaient l'accès se sont retirés à son arrivée, avant de se repositionner après son départ. Ce dimanche soir, des militaires étaient toujours positionnés autour du siège du parti.

Samedi, le président de la Commission de la CEEAC avait rencontré le Premier ministre Saleh Kebzabo en présence de plusieurs autres membres du gouvernement. Il s'est aussi rendu au siège de son parti et à celui de son prédécesseur Albert Pahimi Padacké.

Un sommet de la CEEAC consacré à la situation au Tchad doit se tenir mardi à Kinshasa sur la base de son rapport de mission.

