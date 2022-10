Au procès du 28-Septembre en Guinée, «Toumba» en représentation

Au neuvième jour d’audience dans le procès du massacre du stade de Conakry, Aboubacar Sidiki Diakité, aide de camp du chef de la junte à l’époque, était à la barre. Son interrogatoire était très attendu.

Avec notre correspondant à Conakry, Matthias Raynal

Aboubacar Sidiki Diakité avait commencé à comparaître la semaine passée, faisant des révélations notamment sur la prise de pouvoir de Dadis Camara et du CNDD. Ce lundi, dans un bazin vert et or, « Toumba » est toujours aussi à l’aise face au tribunal. Toujours aussi démonstratif, voire exubérant, lorsqu’il donne sa version du massacre.

« Ce petit matin du 28 septembre, vous avez vu un président Dadis surexcité ? », interroge le procureur. L'ancien aide de camp du chef de la junte répond en mimant la scène. Il marche autour de la barre, répétant les mots que le Dadis Camara aurait prononcés ce jour-là : « Ils vont le regretter ! », lance-t-il. Le public rit aux éclats.

« Toumba » est en représentation. Il cherche des yeux ses spectateurs, avocats, procureur, président et se tourne même parfois vers les accusés, comme lorsqu’il désigne celui qui est, d’après lui, le principal responsable des tueries du 28 septembre 2009. « Qui sont les agresseurs ? », demande un avocat. « C’est Dadis », réplique-t-il.

Il cite des versets du coran, fait de longues digressions. Et puis vient le tour des avocats de la défense. « Il est important de dépasser le cap de l’émotion pour rechercher la vérité », affirme l’un d’eux. L’ancien aide de camp de Dadis Camara semble se donner le beau rôle. Des parties civiles et des témoins disent l’avoir vu tirer sur les manifestants.

