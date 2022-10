Charles Blé Goudé de retour en Côte d'Ivoire le 26 novembre prochain

L'annonce a été faite ce lundi par le Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (Cojep), le parti de Charles Blé Goudé. Un retour en concertation avec les autorités ivoiriennes.

Avec notre correspondante à Abidjan, Bineta Diagne

Au siège du Cojep, une poignée de militants a fait le déplacement pour exprimer sa joie. « Un père de famille resté onze ans hors de sa famille... Son retour, c’est une joie immense ! », s'enthousiasme l'une d'entre eux.

Définitivement acquitté il y a un an et demi par la CPI de crimes contre l'humanité, Charles Blé Goudé vit depuis à La Haye, aux Pays Bas, d’où il prépare son retour en Côte d’Ivoire, après plus de dix ans d’absence. Fin 2019, la justice ivoirienne l'avait condamné à 20 ans de prison pour sa participation à la crise postélectorale de 2010-11. L’exécution de cette décision de justice reste en suspens.

Aujourd’hui, les conditions de son retour font l’objet de concertations entre le Cojep et Claude Sahi Soumahoro, le chef de cabinet du président ivoirien. « Il y a eu une condamnation, mais le passé récent de la Côte d’Ivoire montre que ce ne sont pas des obstacles à la réconciliation des Ivoiriens. Charles Blé Goudé a l’assurance qu’il n’ira pas en prison. Le pouvoir lui-même n’a pas l’intention de mettre Charles Blé Goudé en prison. C’est cela qui est essentiel », explique le Dr Patrice Saraka, secrétaire général du Cojep.

À son retour, Charles Blé Goudé entend faire le tour du pays, pour mener une « caravane pour la paix ». Une descente sur le terrain pour, selon ses partisans, « matérialiser son envie de prôner la réconciliation nationale ».

