Dix ans après sa sortie, «Nairobi Half Life» débarque sur Netflix

Dix ans après sa sortie en salles, le film kényan Nairobi Half Life est sorti sur la plateforme de streaming américaine Netflix. Une victoire pour l’équipe et l’industrie du cinéma du pays.

Avec notre correspondant à Nairobi, Albane Thirouard

C’est un film que tous les Kényans, ou presque, connaissent qui vient de faire son entrée sur Netflix pour ses 10 ans. Et c’est sous une ovation du public que s’est clôturée la diffusion du film autour de l’équipe du film qui célébrait cet anniversaire à Nairobi.

Aujourd'hui, Nairobi Half Life émeut toujours. Le film raconte l’histoire de Mwas, un jeune Kényan qui débarque dans la capitale dans l’espoir de devenir acteur, mais finit par partager son temps entre les planches et les vols de voiture. L’œuvre évoque aussi différents aspects de la vie dans la capitale kényane comme les violences policières, la corruption, le crime ou les ambitions de la jeunesse.

Il a rencontré un succès dès sa sortie au Kenya. « Je me souviens de la première, quand il est sorti, le film était dans les tendances sur Twitter. Dès le lendemain, les salles affichaient complet et le jour d’après et celui encore d’après… Le film est resté presque 7 mois dans les salles ! », se remémore Mugambu Nthiga, l’acteur qui interprète le rôle de Cédric.

« C’était une victoire pour nous ! »

Pour beaucoup, Nairobi Half Life a marqué un tournant dans l’industrie cinématographique au Kenya. Le début d’une belle aventure qui ne fait que commencer pour Serah Mwihaki, une des scénaristes : « Le film a encouragé plus de personnes à se lancer dans ce milieu. Il y en a tellement qui m’ont dit depuis avoir commencé dans le cinéma grâce à Nairobi Half Life. Les jeunes voient désormais ce métier comme une carrière professionnelle, ça a permis de le rendre plus légitime au Kenya ».

Pour Paul Ologa, acteur qui joue le rôle de Moïse, « Nairobi Half Life a été un exemple de réussite aux yeux du monde entier ». « Le film a permis de mettre en lumière le talent que nous avons au Kenya. Ce qui a attiré d’autres projets, comme la série Sense 8 sur Netflix, réalisée par les sœurs Wachowski, les créatrices de Matrix, et qui a été en partie tournée ici. C’était une victoire pour nous ! », se réjouit-il.

« Beaucoup reste à faire »

D’autres films kényans ont aussi fait leur entrée sur Netflix. Une façon de promouvoir les histoires nationales à travers le globe. Pour autant, si le film a servi de propulseur au cinéma kényan, certains freins limitent encore le développement de l’industrie du cinéma dans le pays, déplore le réalisateur Tosh Gitonga.

Il y a toujours un manque d’encadrement de toute la scène créative au Kenya, beaucoup reste à faire. Il faut absolument que le gouvernement reconnaisse les arts comme une entité viable. Nous avons besoin de leur soutien, nous avons besoin de financements pour faire des films et les distribuer à travers le monde. Ce manque d’encadrement, ce manque de politique gouvernementale, c’est un gros problème pour nous. Tosh Gitonga, réalisateur de Nairobi Half Life Albane Thirouard

