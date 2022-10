La FIDH célèbre ses 100 ans et met l’accent sur les droits de l’homme en Afrique

Rien qu'en jetant un coup d'œil à toutes les situations qui relèvent de la juridiction de la CPI, ce qu'on voit ce sont des océans de larmes et de souffrance. Mais ce que vous faites à la FIDH, bien sûr, va beaucoup plus loin : vous vous rendez là où nous n'en avons pas le pouvoir, vous donnez une voix à ceux qui n'en ont pas. Nous savons les souffrances des Rohingyas, le malaise et l'absence d'espoir en Palestine et en Israël, ou encore l'explosion continue des violences sexuelles ou de genre, des violences sur les enfants, dans une très grande partie du monde. Peu importe que ce soit en Afrique du Nord, de l'est, en Afrique centrale ou de l'Ouest. Dans ce contexte, il y a pourtant de l'espoir, grâce à vos actions et à celles de ces âmes nobles qui vous ont précédé. Elles ont fait des différences. Donc, ce je vous dis, c'est : ne soyez pas déprimés, ne cédez pas au désespoir car vous avez vraiment de quoi être fiers.