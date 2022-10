Mali: le président d'une association peule dénonce les exactions contre sa communauté

Un meeting de Tabital Pulaaku a eu lieu dimanche 23 octobre à Bamako. Devant environ 2 000 membres de cette association culturelle des Peuls du Mali, son président Abou Sow a prôné le vivre-ensemble, mais il a dénoncé les exactions commises contre la communauté au Mali.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant dans la région, Serge Daniel

Selon l’association Tabital Pulaaku, une descente « musclée » des forces de défense et de sécurité a eu lieu dimanche dans la localité malienne de Ségué, dans le centre du Mali. La même scène se serait produite dans une autre localité de la région. Des arrestations de civils de la communauté peule auraient également eu lieu. En tout cas, des familles sont toujours sans nouvelles de leurs parents.

Faisant allusion à cette situation lors du meeting de Bamako, Abou Sow, le président de l’association malienne Tabital Pulaaku, qui regroupe les communautés peules du pays, s'est indigné. « Loin de bénéficier de la compréhension et de la compassion des autres communautés et même de l’État, les membres de la communauté peule ont subi des exactions et des abus de toutes sortes, y compris de la part de ceux qui avaient chargé d’assurer leur protection et leur sécurité. »

Abou Sow a également dénoncé les exactions commises sur le terrain par les chasseurs traditionnels communément appelés « dozos » : « Partout, ces prétendus dozos ont semé la terreur et la désolation et continuent de bénéficier d’une grande permissivité, voire d’une impunité totale ». Le président de l’association Tabital Pulaaku appelle à la dissolution immédiate de ce qu’il appelle les « milices dozos ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne