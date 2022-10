Cameroun: une ONG réclame plus d'aide de l'État pour faire face aux inondations

Dans le nord du Cameroun, les deux départements du Mayo-Danay et du Logone-et-Chari sont toujours frappés par les inondations. 180 000 personnes sont concernées et à ce jour, au moins dix sont décédées.

Publicité Lire la suite

Plusieurs digues construites pour résister à la montée des eaux ont cédé dans la région. Dans les zones encore épargnées, les milliers d'habitants contraints de fuir leur maison improvisent des abris de secours à l'air libre. Une situation qui les expose aux intempéries.

L'ONG APA (Action pour la paix et le développement) est basée à Kousséri, ville frontalière du Tchad touchée par les inondations. Ses 125 membres sont déployés pour protéger les populations déplacées. Mais l'association réclame plus de moyens du gouvernement pour protéger les populations déplacées. « En tant qu'organisation, nous lançons ce premier cri d'alerte au gouvernement pour venir à l'aide à cette population et que les gens puissent trouver un toit où dormir », a déclaré Zakaria Agana, coordinateur de l'association APA.

Le spectre des épidémies

Sur le terrain, Zakaria Agana constate que des enfants développent des démangeaisons corporelles à cause de la consommation d'eau contaminée. Il s'inquiète donc de la propagation d'autres maladies hydriques : « L'accessibilité au soin est difficile parce que les gens ne peuvent pas se rendre dans un centre de soin de santé pour se faire soigner. Parce qu'il faut emprunter les pirogues. C'est très difficile ».

La région fait déjà face à une nouvelle épidémie de choléra. La semaine dernière, une quarantaine de personnes ont été infectées par la maladie dans le camp de réfugié de Minawao. Et trois d'entre elles sont mortes selon les Nations unies.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne