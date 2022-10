L’Allemagne inaugure une place Rudolf Duala Manga Bell en hommage au martyr camerounais

Le tournant pour l'Allemagne a commencé en 2014 au moment du centenaire de l'exécution de Rudolf Duala Manga Bell : un député a interpellé le parlement demandant « est-ce que vous avez l'intention de faire qqch au sujet de l'exécution quasiment sommaire » de Rudolf Duala Manga Bell. Il y a de plus en plus d'afro-descendants en Allemagne qui ont commencé à faire des recherches et se poser la question sur qui il était. C'est quelque chose qui a pris son temps, qui s'est construit petit à petit. Et je pense que le gouvernement allemand a été un peu poussé à accepter de poser des actes, de soulever le couvercle de cette période coloniale allemande en Afrique. Cela alors que l'Allemagne a longtemps été beaucoup plus polarisée sur la Seconde guerre mondiale, sur les exactions des nazis, etc. Dans les autres initiatives en mémoire de Rudolf Duala Manga Bell, j'ai été membre du comité scientifique du Markk Museum à Hambourg pour monter une très belle exposition qui pour la première fois en Allemagne a officiellement parlé de ce personnage mémorable. « Hey Hambourg, Do you know Duala Manga Bell ? » qui est une très grande exposition inaugurée l'année dernière et c'est une exposition très riche, car elle fixe de façon visuelle la situation, l'histoire, les enjeux commerciaux, la question politique et le vécu de DM en Allemagne. Et cette exposition, dès qu'on s'est rencontrées avec cette directrice en 2019, on s'est mises d'accord que si je participais à cette exposition c'était pour présenter cette histoire au peuple allemand et par ailleurs dans mon projet auquelle elle a souscrit, il s'agit de montrer cette exposition ici au Cameroun, ce devrait être fait en fin d'année prochaine. Et dans le processus, dans les années qui viennent, on aura la restitution d'objets qui viennent du Cameroun et qui sont dans des musées en Allemagne, notamment celui de Stuttgart qui a beaucoup de pièces du Cameroun et de la zone littorale du Cameroun.