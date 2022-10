Procès du 28-Septembre en Guinée: «Toumba» continue à saper la défense de ses coaccusés

Près d'un mois après l'ouverture du procès du massacre du stade de Conakry, Aboubacar Sidiki Diakité, dit « Toumba », a comparu ce mercredi 26 octobre pour la quatrième fois.

Avec notre correspondant à Conakry, Matthias Raynal

Vêtu d'un boubou d'un blanc pur, « Toumba » s’est présenté à la barre pour la quatrième fois ce mercredi matin. Après les passages de l'ancien secrétaire d'État Moussa Tiegboro Camara et du capitaine Marcel Guilavogui, qui ont nié les faits qui leur sont reprochés, « Toumba » avait promis toute la vérité. L’ancien aide de camp de Moussa Dadis Camara a donc continué de ruiner leur défense. Il a affirmé avoir vu Moussa Tiegboro Camara et Marcel Guilavogui au stade, le 28 septembre 2009, et a présenté l’ex-chef de la junte comme le grand ordonnateur.

Leurs avocats ont eu l'occasion de riposter, alors que les conseils des 11 inculpés avaient conclu un accord pour ce procès : ils devaient se contenter d’interroger leurs clients. Les déclarations de « Toumba » ont fait voler en éclats la relative unité affichée jusqu’ici.

C’est désormais du chacun pour soi. Toute la journée, « Toumba » a été passé au gril. Sa version des faits a été remise en cause par les avocats de la défense. Une situation qui profite largement aux parties civiles. Restée silencieuse mercredi, Me Halimatou Camara, avocate des parties civiles, a ainsi salué lors de la suspension d’audience de la mi-journée cette prise de parole de « Toumba ». Un discours de vérité qui, selon elle, tranche avec les dénégations des semaines précédentes.

L'affaire a été renvoyée à la semaine prochaine. La comparution d’Aboubacar Sidiki Diakité va se poursuivre.

