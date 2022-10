Au Bénin, une nouvelle loi restreint grandement le droit de grève

Un remorqueur manœuvre dans le port autonome de Cotonou au Bénin, le 28 mai 2019 (image d'illustration). © Prosper Dagnitche / AFP

Texte par : RFI

Le président béninois Patrice Talon a promulgué la loi modificative qui retire le droit de grève au port et à l’aéroport de Cotonou et aux pétroliers. Elle a été élargie à d’autres secteurs. Ce projet a vu le jour au lendemain de la grève des contrôleurs aériens qui a paralysé l’aéroport international de Cotonou fin septembre. En 2018, les travailleurs des hôpitaux, de la justice et de la sécurité avaient déjà perdu leur droit de grève.