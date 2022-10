Burkina Faso: pour faire face à la menace terroriste, l'armée recrute 50 000 volontaires

Un militaire burkinabè en position au pied d'une statue représentant Thomas Sankara, le 15 octobre 2022. AFP - OLYMPIA DE MAISMONT

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les forces armées burkinabè lancent la mobilisation populaire pour faire face aux groupes armés terroristes. Un recrutement de 35 000 volontaires pour le compte des communes du pays et de 15 000 volontaires pour la brigade de veille et de défense patriotique est en cours. Des volontaires qui seront formés et mis à contribution dans le cadre la lutte antiterroriste. La création de cette brigade avait été décidée au cours d’un Conseil supérieur de la défense sous l’ancien président, le lieutenant-colonel Paul Henri Damiba. Ses missions : la coordination opérationnelle de la défense civile du territoire, la contribution à la recherche du renseignement et la défense de certaines parties du territoire en cas de nécessité.